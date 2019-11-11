Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş rahat bir nefes aldı. Maçta siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Caner Erkin'in yerine giren Kevin N'Koudou kaydetti.

CANER ÇOK ŞAŞIRDI

Caner Erkin, kenarda tabelada kendi numarasını görünce gözlerine inanamadı. Ellerini yana açan tecrübeli futbolcu, saha kenarındaki çizgiden çıktı. Oyuncunun tepkisi sonrasında herkes şaşkına döndü.

Mücadelenin 61. dakikasında Caner Erkin'in yerine giren Kevin N'Koudou 9 dakika attığı golle takımına galibiyeti getirdi.