Haberler » Spor » Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki! - Spor

Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!

Beşiktaş'ta Caner Erkin 61. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken tepki göstermesi herkesi şaşırttı.

11.11.2019 09:23 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:23

Süper Lig'in 11. haftasında evinde 'u 1-0 mağlup eden rahat bir nefes aldı. Maçta siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Caner Erkin'in yerine giren Kevin N'Koudou kaydetti.

CANER ÇOK ŞAŞIRDI

Caner Erkin, kenarda tabelada kendi numarasını görünce gözlerine inanamadı. Ellerini yana açan tecrübeli futbolcu, saha kenarındaki çizgiden çıktı. Oyuncunun tepkisi sonrasında herkes şaşkına döndü.

Mücadelenin 61. dakikasında Caner Erkin'in yerine giren Kevin N'Koudou 9 dakika attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!

Caner Erkin, Denizlispor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (3)
CEVO:vurdu gol oldu
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ:a spor mal bulmuş mağribi gibi nasılda atlamış hemen
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ZAFER:birileri uyarması lazım bjk yi yakacak 10 kısı takım kalacak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
11:18 Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Falco'yu ağırlayacak
11:16 Furkan Korkmaz'dan Hornets potasına 17 satı attı!
11:16 Ağrılı atlet Aslı'nın ekran başından pistlere uzanan başarısı
11:14 kız ringde rakip tanımıyor
11:13 Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi
10:49 Al Nassr Belhanda'nın peşine düştü
10:20 Batuhan Karadeniz şov sürüyor, hat trick yaptı
09:45 Oyundan alınan Ronaldo'dan tepki: Soyunma odasına gitti
09:23 Oyundan alınan Caner Erkin'den tepki!
00:45 Galatasaray seçime gidiyor!
11:16 Son dakika: 11 milyon fidan toprakla buluşuyor! İlk fidanı Erdoğan dikti
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:19:56