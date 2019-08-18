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Oyundan alınan Kun Agüero, Pep Guardiola ile tartıştı

Manchester City-Tottenham maçında oyundan alınan Arjantinli yıldız Kun Agüero, Teknik Direktör Pep Guardiola ile tartıştı.

18.08.2019 10:59
Oyundan alınan Kun Agüero, Pep Guardiola ile tartıştı

İngiltere Premier Ligde Manchester City, sahasında konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. Ancak İngiltere'de maçın sonucundan çok karşılaşma sırasında yaşanan bir olay konuşuldu.

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin 66. dakikasında oyundan alınan Kun Agüero ile Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre daha devam ederken Arjantinli oyuncunun oyundan alınmasına tepki gösterdiği ifade edildi.

SON DAKİKADA GELEN GOLDE BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Gergin olan iki isim, Jesus'un 90+2. dakikada attığı gol sonrası birbirine sarılarak buzları eritti. Ancak Brezilyalı oyuncunun golü VAR kararı sonrası iptal edildi.

Oyundan alınan Kun Agüero, Pep Guardiola ile tartıştı

Manchester City, Josep Guardiola, Tottenham, Spor

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