Oyundan Çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Islıklanınca Şaşırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, mücadelenin 68. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan'ı oyuna dahil etti.

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Bu sırada Trabzonsporlu bazı taraftarlar Yusuf Yazıcı'yı ıslıkla protesto etti. Genç futbolcu,taraftarın bu tepkisine anlam veremezken, vücut hareketleriyle yaşadığı şaşkınlığı gösterdi.

Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıktığı sırada 1-0 geride olan Trabzonspor, üst üst bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.