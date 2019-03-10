Oyundan Çıkan Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Islıklanınca Şaşırdı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor arasında oynanan maçta bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, mücadelenin 68. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine Olcay Şahan'ı oyuna dahil etti.
Bu sırada Trabzonsporlu bazı taraftarlar Yusuf Yazıcı'yı ıslıkla protesto etti. Genç futbolcu,taraftarın bu tepkisine anlam veremezken, vücut hareketleriyle yaşadığı şaşkınlığı gösterdi.
Yusuf Yazıcı'nın oyundan çıktığı sırada 1-0 geride olan Trabzonspor, üst üst bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.
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