Fenerbahçe
Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Giresunspor
galibiyetinin ardından, "Berke için çok güzel oldu. Genç
bir kaleci iyi bir performans gösterdi. Genel olarak oyundan memnun değilim" dedi. Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman endişesinin Frey olduğunu belirterek, "Ayak bileğinin durumunu yarın öğreneceğiz ve belki onu kullanamayız. 1-0'lık bir galibiyet tek iyi şey buydu. Gol yemediğimiz bir akşamdı. Berke için çok güzel oldu. Genç bir kaleci iyi bir performans gösterdi. Genel olarak oyundan memnun değilim. Öncelikle yarını bekleyeceğiz. Akhisar
maçının öneminin farkındayız. Sakat oyuncuları oynatamam. Eldeki oyuncularla tercih yapmak mecburiyetindeyim" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULAR BAZEN AŞIRI KOŞUYOR"
"Oyuncular oynamak istiyor ama bazen sahada olduklarında aşırı koşuyorlar" diyen Koeman, "Topla oynamak yerine fazlasıyla koştuklarını görüyoruz. Benim istediğim pas oyunu. Çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz. 3 tane rakip önemli fırsatlar buldu. Top kaybettiğimizde sıkıntılar yaşadık. Orta sahada 3'e 3'tük ama topa konsantre olmuştuk. Buna bir çözüm üretemedi oyuncularımız" diye konuştu.
"SLİMANİ GOL ATTIĞI İÇİN MUTLUYUM" Takımda oluşan futbolun oyuncuların değiştirmesi gerektiğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bir sonraki maça ben çıkar oynarım belki. Slimani gol attığı için mutluyum. Güzel bir gol attı. Umarım öz güvenini yukarı taşıyabilecektir. Gol atamamak endişe vericidir. Pazar günü rakip ve bizim için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Maç kazanmak için gol atmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.
GİRESUNSPOR CEPHESİ
Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar
, "Biz ligi düşünüyoruz. Ligde puanlar almak istiyoruz. Kupa bizim açımızdan önemli değil" dedi. Ziraat Türkiye Kupası
5. Eleme Turu ilk maçında Giresunspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Müsabaka ardından basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kendileri açısından iyi bir maç olduğunu söyleyerek, "İki takım da kazanmak istedi. Biz bugün çok daha fazla öz güvenli oynadık, bunu da yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımın öz güveni sahaya tam manasıyla yansıtmasını istedim. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var, bunları gol yapabilirdik. İlk yarıdaki pozisyon bana göre penaltı. İkinci yarıda oyun ağırlığı bizdeydi. Golü kendi kaptırdığımız pozisyonlardan yedik ve bunlardan dolayı sıkıntılar yaşadık. Keyifli bir maç olduğunu söylemek isterim. İkinci yarıda çok pozisyonlar varken hakem bana göre birini vermeliydi. Böyle bir rahat maçta iyi bir hakemlik yaptığını söyleyemem. Rahat maçlarda böyle hatalar yapılıyorsa doğru değerlendirmiyorum. Hakemler biraz daha bu konulara değinmesi lazım. Bizim için özellikle kupa değil, tur değil, ligde durumumuz iç açıcı değil. Biz ligi düşünüyoruz. Ligde puanlar almak istiyoruz. Kupa bizim açımızdan önemli değil" diye konuştu.
(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)
Türkiye Kupası,Fenerbahçe,Giresunspor
06 Aralık 2018 Perşembe 23:21