Oyunseverler Piazza'da Buluşacak

07 Aralık 2018 Cuma 13:15



07 Aralık 2018 Cuma 13:15

Kahramanmaraşlılar, dünyanın en popüler konsol oyunlardan X-BOX ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde kıyasıya yarışacak.Piazza'da yer alan bir teknoloji mağazası, Kahramanmaraşlıları, en popüler oyun konsolu X-BOX ile düzenlenecek futbol turnuvasında buluşturacak. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club Kart sahiplerinin katılabileceği turnuvada, oyun severler X-BOX ile futbol' un keyfini çıkaracaklar. Canlı maçları aratmayacak atmosferde gerçekleştirilecek karşılaşmalar, gerçeğe eş değer maç keyfi yaşatacak.Stadyumlardaki maçlarda geçerli kuralların uygulandığı oyunda katılımcılar, dünyanın en iyi futbol takımlarını seçerek kıyasıya yarışacak. Turnuva, 8 - 9 ve 22 -23 Aralık tarihlerinde, 12.00-20.00 saatleri arasında AVM'nin etkinlik alanında gerçekleştirilecek.Turnuvaların sonunda kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. - KAHRAMANMARAŞ