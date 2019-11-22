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"Oyunu doğru oynadık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyunun büyük bir bölümünde çok iyi işler yapmadık ama oyunu doğru oynadık.

22.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:55
Medipol Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyunun büyük bir bölümünde çok iyi işler yapmadık ama oyunu doğru oynadık. Rakip 3. bölgesinde daha kaliteli işler yapabilirdik" diye konuştu.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün maçtan önce rakibin hangi sistemle çıkacağını düşündüklerini belirterek, "Galatasaray 3'lü savunma üzerinden oynayacağını tahmin ettik ve ona göre hazırlandık. Oyunun büyük bir bölümünde çok iyi işler yapmadık ama oyunu doğru oynadık. Rakip 3. bölgesinde daha kaliteli işler yapabilirdik. Golü daha erken bulabilirdik. Rakibimize özellikle geçişlerden ve kanatlardan gelme şansı verdik. İlk yarı Mariano tarafından kullandılar. Ceza sahası içine doğru yerleştiğimizi düşünüyorum. Mahmut'un sakatlığından sonra Guldbrandsen'i aldık. Golü bulmak golden sonra akıllı oynamak lazımdı. Bugün kazanan biz olduk. Çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Buradan 3 puan almak çok önemliydi. Bunu başardığımız için sevinçliyiz" dedi.
"HEM YÜKSEK HEM DURAN TOPLAR İLE MERKEZİ KAPATMAK İSTEDİK"
Oyun sistemi hakkında konuşan Buruk, "3-5-2 oynayan bir takım ve özellikle kenarlardan rakiplere karşı şans veren bir takım. Hem yüksek hem duran toplar olarak merkezi kapatmak istedik. Burada İrfan'ın da bir kanat oyuncusu olmadığını biliyoruz ama birebir de çok iyi oynayan oyuncu. İrfan'ın attığı golü hatırladığımızda ve diğer maçlarda hatırladığımızda çizgiye inince ne yapacağımızı gördük. Belli bir süreden sonra İrfan'ı içeride devam ettirecektik. Mahmut'un sakatlığından sonra bu plana döndük" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH SEZONU İYİ BİTİRİRİZ"
Sezona iyi başlayan bir takım olmadıklarını belirten Okan Buruk, "Bundan önceki senelerle Başakşehir'in farkı ne derseniz sezonu iyi götüren ama istediği gibi bitiremeyen takımdı. Bu sene tam tersini yaptık. İnşallah sezonu iyi bitiririz. Bize sonradan geç katılan oyuncular vardı. Ufak tefek sakatlıklar dışında kadromuzu tamamladık. Geniş bir kadromuz var. 2 cephede savaşıyoruz. Hem Avrupa'da hem ligde bu durumda gidebilmek bizim için gurur verici. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. 3 günde 1 maç yapıyorlar. 3 günde bir maç oynamanın ben bazen iyi geldiğini düşünüyorum. Milli takım arasından çıkışlar daha zor. Avrupa kupası maçımız var bizim ve ülkemiz için önemli. Roma maçında bütün futbol severleri bekliyorum. Bizim bir taraftar kitlemiz var ama herkese ihtiyacımız var" diye konuştu.
(Ozan Buğra Koşar - Medeni Topaloğlu/İHA)

Okan Buruk, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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