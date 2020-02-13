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Oyuncu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı

Oyuncu Hasan Kaçan, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde 8 gün için 187 bin 500 TL aldığı yönündeki iddialara cevap vererek "Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım" dedi.

13.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:56

Ekmek Teknesi dizisindeki başarısıyla akıllara kazınan oyuncu Hasan Kaçan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AK Parti tarafından yönetildiği dönemde yaptığı etkinlik için kendisine 8 gün için 187 bin 500 lira ödendiği iddia edildi. Oyuncu, hakkındaki iddialara hesabından cevap verdi.

"KAÇAN'A GÜNLÜK ORTALAMA 23 BİN TL ÖDENDİ"

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Şirketi 22 Haziran 2016 tarihinde "Heredot Cevdet Sohbetleri Özel Etkinliği" adı altında ihale yaptı. İhaleye tek başına katılan Kaçan'la 93 bin 750 liralık iki ayrı sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından da İBB kasasından Kaçan'a toplam 187 bin 500 liralık ödeme yapıldı. İBB ile Kaçan arasında imzalanan sözleşmenin süresi ise "sekiz gün" olarak belirtildi. Belediye kasasından Kaçan'a günlük ortalama 23 bin TL ödendi.

"FAHİŞ BİR RAKAMSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Hakkında çıkan haberlere Twitter hesabından cevap veren Hasan Kaçan ise şunları söyledi: "Bugün ve Milli Gazete'nin el ele 'Dudak uçuklatan rakam!' dedikleri: Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför= 23.375. TL Stopaj+KDV dahil. @milligazetecom gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım."

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Oyuncu Hasan Kaçan, İBB'den 187 bin TL aldığı yönündeki haberleri yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kaçan, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (30)
BİR VATANDAŞ:YOK CANIM NE DEMEK 8 GÜNLÜK ÜCRETİN 187, 500 LİRA BENİM 30 GÜNLÜK ÜCRETİM 2, 350 LİRA. BAKINCA ARADA ÇOK FARK YOK. HELAL OLSUN KAZANDIĞIN.
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BUZZY:Belediyeler A. Ş kurma yasası Turgut özal ın icadıdır amaç bağımsız paralar olsun yasalara takılan süreçler aşılsın diye ama ok yaydan çıktı onlarca şirketleri oldu belediyelerin buralarda yüzlerce y. kurulu uyesi huzur hakkı diye binlerce lira alıyor istediğin alımı ihalesiz istediğin yerden alabiliyosun sonuçta özel şirket, kafana göre istediğini buralara işe alıp belediyede çalıştırıyorsun araç seyahat gibi kalemler hiç konu değil yani buraları örtülü ödenek gibi kullanılıyor
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ADINIZI YAZIN:YİYİN EFENDİLEER YİYİN. ALLAHTAN KORKMAZLAR YETİMİN HAKKINI YİYİN. . AMA SONUNDA NE KADAR YİRSENİZ YİYİN ÖLE CEK Sİ NİZZZZZZZZZZZZ
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ZİYAA:Hakkımı helal etmiyorum.
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ESKİ HÜKÜMLÜ ABDÜRREZAK DAYI:Hasan kardeşime aldığı milyonlar anasının ak sütü gibi helaldir. Böyle vatandaşların parasını tüketmek dinimizce caizdir.
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2 0
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XYZ:GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÇANAK YALAYANLAR, YALAKALIK YAPANLAR TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKIYLA KARŞILIĞINI ALIP MALI GÖTÜRÜYOR. . ! O ADINI AĞIZLARINDAN DÜŞÜRMEDİKLERİ ''ALLAH'' YEDİRMESİN. . !
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7 0
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YENGEÇ HÜSEYİN:ALOOO. . ! BU ÜLKEDE 1 AYLIK ASGARİ ÜCRET 2325 TL. . ! 1 SAATLİK GÖSTERİ 23000TL OLUR MU BE İNSAFSIZLAR. . !
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ABC:YAZIK DENEN ŞAHIS, TİYATRO GÖSTERİSİ DEĞİL OTURUP KAHVE İÇERKEN SOHBETTEN BAHSEDİYORUZ. . !
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1 0
YAZIK:23 binin içinden kaç insan yemek yiyor bir düşün sonra konus yılbası gösterileri için imamoğlu nekadar para harcadı bunuda ögren öyle konus
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OKTAY:Sıradan Bir Şarkıcı nın 2 Saatlik Sahne Kazancı 400 Bin TL Sıradan Bir Şarkıcı nın Konser Kazancı 1, Milyon TL Sıradan Bir Futbolcunun Senelik Kazancı 12 Milyon TL ( Gelir Adaletsizliği Türkiyede Hat safa da )
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