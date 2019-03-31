Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullandı.

"ŞİMDİ ARTIK ÇALIŞMA ZAMANI"

Yıldırım oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi:

Seçime yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz.seçimler demorkasinin bayramıdır. Bugün gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerimizi seçeceğiz.

İstanbulumuz için 39 ilçemiz için Tuzla için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Seçimlerin kardeşliğimizin birliğimizin İstanbul için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

İstanbul'u bir baştan bir başa en az iki kez turladık. çok güzel anılarımız oldu. Şimdi artık çalışma zamanı. İstanbul için hizmet üretme proje gerçekleştirme zamanı.