Oyunu Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Kullandı

İZMİR'de, Buca Yıldız Mahallesi
'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ
, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi. Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı
ile İl Sağlık Müdürlüğü
'nün oluşturduğu çağrı merkezine başvurdu. Bu vatandaşlar için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirdi. Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin evinde yapılan muayenenin ardından oy kullanacağı Ege
İhracatçılar Birliği Ortaokulu'na ambulansla götürüldü. Burada sandık görevlileri tarafından kaydı yapılan Akdağ oyunu kullandı. Ayağı kırıldığı için bir aydır evden çıkamadığını söyleyen Akdağ, Oyumu kullanmak için devletimiz ambulans gönderdi. Mutluyum, teşekkür ediyorum dedi. - İzmir
Buca, İzmir, Yıldız Mahallesi, Akdağ, Güncel
Kaynak: DHA