14.06.2019 11:17
Haberler»Güncel » Haber

Oyunun "Babası" SANKO Park'ta

Oyunun "Babası" SANKO Park

Gaziantep'in eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Sanko Park, Babalar Günü'nü ziyaretçilerine çok özel hediyeler sunduğu bir yarışma ile kutlayacak.

Gaziantep'in eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Sanko Park, Babalar Günü'nü ziyaretçilerine çok özel hediyeler sunduğu bir yarışma ile kutlayacak.

Sanko Park, 14-15-16 Haziran tarihlerinde, Babalar Günü dolayısıyla gerçekleşecek yarışma kapsamında, aynı gün içerisinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, "Bul-Kazan" oyunu ile AVM içerisindeki her mağazada kullanılabilecekleri TL yüklü Sanko Park kartları hediye edecek.

Hediyenin eşini bul, ödülü kazan

Yarışmacılar "Bul-Kazan" oyununda şanslı numarasını seçerek ekrana gelen hediyenin eşini bulacak ve kazandıkları TL yüklü kartlar ile babalarını mutlu edecek.

Her gün 30 TL, 50 TL, 75 TL, 100 TL değerindeki kartların sahiplerini bulacağı dijital oyun, belirtilen tarihlerde her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında oynanabilecek.

Gaziantep'in buluşma noktası Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin Babalar Günü'ne özel etkinliği ile ziyaretçiler alışverişin keyfini çıkaracak ve "Bas - Kazan" oyunu ile hediyesini seçecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Babalar Günü, Sanko, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:34 Karaman'da YKS'ye girecek öğrenciler için otobüs seferleri artırıldı
13:34 Bilecik'te 36 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
13:34 Ankara'daki sefireler çay partisinde buluştu
13:34 Oltu Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni
13:33 STK temsilcileri fakülte için toplandı
13:33 Giresun'da 68 bin öğrenci karne sevinci yaşadı
13:33 İstanbul'da TOKİ'nin kura çekimi 26 Haziran'da başlıyor
13:33 Aksaray'da 1 ayda 6 bin 553 sürücüye 2 milyon lira ceza
13:33 Gülşehir'de karne heyecanı
13:32 Frenleri tutmayan otomobil kaldırıma çıkıp yan yattı: 5 yaralı
13:32 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü
13:32 Bursa'da 577 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
13:32 10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji denklemi
13:32 Amed Sportif Faaliyetler'de sorunlar aşılamıyor