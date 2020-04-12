Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı
Sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerden biri olan Aydın'da sokakların boşalması ile birlikte ilginç görüntüler ortaya çıktı.
12.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:21
Germencik şehir merkezinde yaşayan Cenk Cerit isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, sokakta dolaşan bir kedi aynı sokaktaki kumruyu gözüne kestirdi. Uçuş kabiliyetine güvenen kumru, kediye aldırış etmeyince kedi kumruyu havada yakaladı. Kumru ile bir süre oynayan kedi, oyunun ölçüsünü kaçırınca kumru hırpalandı. Bir süre kumru ile oynayan kedi oyundan sıkılınca kumru yoluna devam etti. İlginç görüntüler kameralara yansıdı. - AYDIN
Kaynak: İHA