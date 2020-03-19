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Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu'dan mobilya sektörü için talep Açıklaması

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, mobilya sektörünün, üretim ve istihdamda yara almaması için Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında değerlendirilmesini istedi.

19.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:32
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu'dan mobilya sektörü için talep Açıklaması
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, mobilya sektörünün, üretim ve istihdamda yara almaması için Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında değerlendirilmesini istedi.
Dolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrasında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Üretim, ticaret ve istihdamın aksamaması için ekonomik yönden destekleyici kararlar alındığını hatırlatan Dolu, "Ancak Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı adı altında alınan kararların tüm sektörlerde uygulanmayacak olması tedirginlik yarattı." değerlendirmesinde bulundu.
Dolu, muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin sadece belirlenen sektörler için ertlendiğini kaydederek "Yüz binlerce işçinin istihdam edildiği, ihracatta ve iç pazarda önemli bir paya sahip olan mobilya üretim sektörü de üretimin ve istihdamın yara almaması için Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı kapsamında değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.
Temsil ettikleri işçilerin, koronavirüs tehdidine yönelik devletin yetkili kurumlarının aldığı kararlara uyması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Dolu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumlarımızdan da bu kapsamda hem işçilerin sağlığı hem de üretim, ihracat ve istihdamın aksamaması adına destek olmalarını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Ekonomi

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