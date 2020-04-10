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Öz Ağaç-İş Sendikası sağlık çalışanları için hastanelere oturma grubu gönderdi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Sedye ve sandalye üzerinde yatarak dinlenmeye çalışan ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza, çalışma ortamlarında rahat edebilmeleri için biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.

10.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:42
Öz Ağaç-İş Sendikası sağlık çalışanları için hastanelere oturma grubu gönderdi
Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Sedye ve sandalye üzerinde yatarak dinlenmeye çalışan ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza, çalışma ortamlarında rahat edebilmeleri için biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 24 saat esasıyla ter döken, evlerinden uzak kalan sağlık çalışanları için hastanelere, oturma grubu hediye edildiğini belirtti.
İlk olarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne ulaştırılan oturma gruplarının hastanelerin acil servis birimlerine teslim edildiğini aktaran Dolu, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına her türlü desteğin verilmesi gerektiğini vurguladı.
Dolu, "Bizler evlerimizde rahat yataklarımızda uyurken, sedye ve sandalye üzerinde bazen de yerde yatarak dinlenmeye çalışan ve büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza, çalışma ortamlarında rahat edebilmeleri için biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık çalışanları için başlattıkları kampanyaya destek olan hayırsever mobilya üreticileri ve mağazalara da teşekkürlerini ileten Dolu, kampanyayı Türkiye'deki tüm hastanelere yaymak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yıldırım Beyazıt, Ankara, Hak İş, Güncel
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