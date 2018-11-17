Öz Annesini Bıçakladı, İntihar Etti

İzmir
'de, geçtiğimiz haftalarda annesini bıçaklayan ve daha önce iki defa ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenilen adam, intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, olay 5 Kasım tarihinde 1777/4 Sokakta meydana geldi. İki defa Manisa
Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesinde tedavi gören Selman Ç., (35) beraber yaşadığı öz annesi Kadriye Ç.'yi sırtından ve kafa bölgesinden defalarca bıçakladı. Olay yerine gelen polis ekipleri annesini bıçaklayan Selman Ç.'yi suç aleti bıçakla yakalandı. Şahıs daha sonra Örnekköy Polis
Merkezi Amirliğine sevk edildi. Kadriye Ç. ise hemen Çiğli
Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan kadının tedavisinin devam ettiği belirtilirken, Örnekköy Polis Merkezi Amirliğine götürülen Selman Ç. serbest bırakıldı.
Annesiyle birlikte yaşadığı 1777/4 Sokaktaki dairesine gelen Selman Ç. apartmanın çatı katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR
Polis,İzmir
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:02