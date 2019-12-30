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Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşında ki genç adam evde annesini boğarak öldürdü.

30.12.2019 01:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 01:35 Öz annesini boğarak öldürdü, sonra gidip teslim oldu
'nin ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşında ki genç adam evde annesini boğarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay merkez Cemalpasa mahallesi 1618 sokakta bulunan evde meydanda geldi. Aynı evde emekli öğretmen babası Mehmet Catlbas (59) ve annesi Fatma Çatalbaş(55) ile birlikte yasayan Muhammet Haktan Çatalbaş babası mahallede bulunan camiye yatsı namazına gidince annesi ile evde baş başa kaldı. oğul arasında ne yaşandığı henüz bilinmeyen bir sebeple Muhammet Haktan Çatalbaş annesi Fatma Çatalbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Soğuk kanlı bir şekilde evden çıkıp Kadirli İlçe Emniyet müdürlüğüne giden katıl zanlısı genç "evde annemi öldürdüm" deyip teslim oldu. Muhammet Haktan Çatalbaş'ın beyanı üzerine eve gelen polis ekipleri Fatma Çatalbaş'ı evin içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. O esnada namazdan çıkan Mehmet Çatalbas'ta eve geldi. Ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Çatalbaş'ı ambulans ile ilçede ki özel bir hastaneye götürdü. Fatma Çatalbaş"ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ellerinde boğuşma izi olduğu ve kurtulmak için çok çabaladığı tespit edilen Fatma Çatalbaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kadirli Ilçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltına bulunan katil zanlısı gencin annesini neden öldürdüğüne dair sorgusu sürüyor. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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