Haberler » 3. Sayfa » Öz babasını öldürüp cezaevinden firar eden şahıs yakalandı - Haberler

Öz babasını öldürüp cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

İstanbul'da 2012 yılında öz babasını öldüren ve 3 ay önce cezaevinden firar eden şahıs, Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

06.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:02Öz babasını öldürüp cezaevinden firar eden şahıs yakalandı
'da 2012 yılında öz babasını öldüren ve 3 ay önce cezaevinden firar eden şahıs, 'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 2012 yılında İstanbul'da öz babasını bıçaklayarak öldüren O.E. isimli şahıs, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce firar etti. Kocaeli'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde O.E. isimli şahsın Kocaeli'de saklandığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından O.E.'nin İzmit ilçesinde İzmit ilçesinde saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda O.E. yakalanarak gözaltına alındı.

O.E., yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın burada yapılan işlemlerinde 18 yıl 4 ay ağır hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:42:05