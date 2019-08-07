Öz Büro İş Sendikası Tokat Şubesinden basın açıklaması

Öz Büro İş Sendikası Tokat
Şube Başkanı Mahmut Somuncu, "Keyfi uygulamaları ile üyelerimiz üzerinde baskı ve mobbing uygulayan idarecilerin bulunduğu iş yerlerinde çalışmak üyelerimiz için dayanılmaz hale gelmiştir." dedi.
Somuncu, Tokat Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, kadroya geçen üyelerinin enflasyon farkı almadığını, ekonomik kayıp ve psikolojik baskı yaşadığını öne sürdü.
"Memurların ve diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları olmasına rağmen kendileri de kamu çalışanı olan üyelerimizin bu haktan yoksun olmaları aile bütünlüklerini ciddi şekilde bozmaktadır." diyen Somuncu, bütün bu sorunların sebebinin ise yöneticilerin keyfi ve yanlış yorumları olduğunu öne sürdü.
Somuncu, şunları kaydetti:
"Keyfi uygulamaları ile üyelerimiz üzerinde baskı ve mobbing uygulayan idarecilerin bulunduğu iş yerlerinde çalışmak üyelerimiz için dayanılmaz hale gelmiştir. Kamuda işini özveriyle yapan ancak taşeron sistemindeyken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan üyelerimizin sorunlarının hala çözülmemesi nedeniyle görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösteren bir kısım kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur. Yapılan tüm bu haksız uygulamaların sona erdirilmesi ve iş yerindeki huzurun ve etkin,verimli çalışma ortamının tekrar sağlanabilmesi amacıyla yapacağımız suç duyurusu sonucunda yüce Türk yargısının, sorumlular hakkında en ağır cezaya hükmedeceklerine olan inancımız tamdır."
Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.