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Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret

İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır Bölge temsilcisi Mehmet Aküzüm, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i ziyaret etti.

16.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:52Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret
HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Bölge temsilcisi Mehmet Aküzüm, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i ziyaret etti.

Aküzüm ve beraberindekiler, Başkan Kayaalp'i makamında ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık personellerinin sorun ve sıkıntılarını dile getiren Aküzüm, kendilerini kabul etmelerinden dolayı Başkan Kayaalp'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayaalp, Aküzüm ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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