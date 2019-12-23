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Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...

Kırklareli'nde, öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

23.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:07
'nde, öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan iki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Karacaibrahim Mahallesi Nüshet Somay Caddesi'ndeki 3 katlı Atatürk Ortaokulu'nun çatısına çıkan S.A. (14) ve B.B. (14) çatıdan inemeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri, okulun içinden çatıya çıkarak, çocukları indirdi.
S.A. ve B.B. ailelerine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.
İki çocuğun, polislere, öz çekim yapmak için çatıya çıktıklarını, çatından inemeyince itfaiyeye bilgi verdiklerini söylediği öğrenildi.
Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...

Kırklareli, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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