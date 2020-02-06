Öz çocukları dahil 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

İSTANBUL'da 6 Mart 2019 tarihinde cezaevinden tahliye olduktan sonra önce iki oğlunu, kardeşini, bacağının oğlunu öldüren ve bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Şinasi Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmanın ikinci celsesine sanık Şinasi Gürkan getirilirken, müşteki olarak Cansu Gürkan, Sare Gürkan, Sevim Tiz ve sanığın bacanağı Alihan Tiz katıldı. Duruşma Alihan Tiz'in beyanlarının alınmasıyla başladı.

Sanığın kendisinin bacanağı ve arkadaşı olduğunu belirten Alihan Tiz, "Henüz iki yıllık evliyken baldızım sanık ile küsüp geldi. Bana 'Abi ben boşanacağım' dedi. Sebebini sorduğumda söylemedi. Sanık da bizi tehdit etti, 'sizi öldüreceğim' demeye başladı. Baldızım, en sonunda eşime 'Şinasi'nin kapıcılık yaptığı binanın yöneticisine beni satmaya çalışıyor' diye söylediğini eşim bana anlattı. Eşim de baldızıma sanığın kardeşine bunu söyle demiş. Baldızım da bu hususu gidip sanığın kardeşi Mühendis'e anlatmış, Mühendis 2-3 kardeşini alıp sanığı dövmüşler. Ben Şinasi'ye sorduğumda Şinasi, 'Bana iftira atıyorlar' dedi. Eşi ile daha sonra Şinasi barıştı. Komşusu Şinasi'yi bıçakladığı için Şinasi 1 ay hastanede yattı. Hastaneden çıktıktan sonra 6 ay işsiz kaldı, her türlü masrafını ben üstlendim. Şinasi'ye bir arsa verdim, içine gecekondu yaptı" diye konuştu.

"ETRAF KAN GÖLÜYDÜ"

Sanığın uyumsuz ve kavgacı biri olduğunu da dile getiren Tiz, "2000 yılında sanık Şinasi'nin babası, annesini silah ile vurup öldürmüştü. Şinasi etrafındakilerle anlaşamadığı için babasının boş kalan evine taşındı. Bir akşam baldızım bana telefon açarak sanığın kardeşleri ile kavga ettiğini söyledi. Eve gittiğimde etraf kan gölüydü. Şinasi iki kardeşini de öldürmüş, iki kardeşini de yaralamıştı. Baldızımı yanıma aldım, ben baktım. Cezaevine gittiğimde Şinasi bana 'Çocuklarım sana emanet' dedi" şeklinde konuştu.

"SANIĞIN İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Baldızının sanıktan boşandığını dile getiren Alihan Tiz, olay gününü ve kendisinin vurulma anını şöyle anlattı: "Boşanmalarından 3 yıl sonra baldızım Nadime başka birisiyle evlenmişti. Evlilikten benim haberim yoktu fakat evlendiği kişi Şinasi'nin arkadaşıymış. Sanık izinden döndü, sonrasında yarı açık cezaevine geçti. Şinasi'nin cezaevinden çıkmasına 20 gün kala Nadime yeni evlendiği eşi tarafından boğularak öldürüldü. Şinasi cezaevinden çıkınca kendi oğulları ile birlikte kalmaya başladı. Olay akşamı kapımız çaldı. 'Çocuklarım iki gündür kayıp. Senin arabayla gidip bir bakalım' dedi. Şinasi duvardan dolayı arabaya arka kapıdan bindi. Ben öne tarafa binmesi için ısrar ettim fakat kabul etmedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Şikayetçiyim, sanığın idam edilmesini istiyorum. Bu olaydan sonra yüzde 86 engelli hale geldim."

Müştekiler Cansu Gürkan, Sare Gürkan ve Alican Tiz bağırdıkları ve ısrarla konuşmaya devam etmeleri sebebiyle duruşma düzenini bozdukları için duruşma salonundan çıkarıldı.

"ERDAL TİZ'İ ÖLDÜRMEMİN AZABINI ÇEKİYORUM"

Söz verilen sanık Şinasi Gürkan tutukluluğuyla ilgili söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Müştekiler bana çirkin şeyler söylüyor, bana iftira atıyor. Madem ben bu kadar kötü biriyim, neden benimle arkadaşmış? Ben sadece müşteki olarak şurada oturan Sevim Tiz'in eşi Erdal Tiz'i öldürmemin azabını çekiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasfını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Mart 2019 tarihinde cinayetler Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da meydana geldi. Şinasi Gürkan oğulları Gökmen Gürkan (16) ve Göksel Gürkan (22) ile kardeşi Mühendis Gürkan (44 )ve bacanağının oğlu Erdal Tiz'i (33) öldürdü, Alihan Tiz (55) ise ağır yaraladı. Savcılık hazırladığı iddianamede, Şinasi Gürkan'ın "Tasarlayarak öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını isteniyor.