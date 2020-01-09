Haberler » Güncel » Öz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

Öz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

09.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:49Öz'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Erdoğan Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, mesajında gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasa'nın 10 Ocak 1961'de kabulüyle ilan edilen Çalışan Gazeteciler Günü'nün bu yıl 59'uncu yıl dönümünün kutlandığı söyledi.

Öz, "Küreselleşen dünyada gazetecilerimizin yansız yapmalarını sağlayacak ve çalışma koşullarını iyileştirecek yeni düzenlemelerin yapılması, medyamıza daha da güç kazandıracaktır. Kamuoyunu bilgilendirmede ve demokratik bir toplumun oluşması yönünde büyük bir sorumluluğu yerine getirmekte olan basın, bu özelliğiyle demokrasinin vazgeçilmez bir unsurdur.

Özellikle yerel basının desteklenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Adıyaman basını, tarafsız, güvenilir, özgür habercilik anlayışıyla bu görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirmektedir. Bizlerle sürekli beraber olan ve kurumumuza destek veren değerli gazetecilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu önemli gün nedeniyle başta ilimizde görev yapan basın muhabirleri olmak üzere, milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN

Gazeteciler Günü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27  Yolda yürüyen kadını taciz iddiasıyla tutuklandı - Haber
18:27  Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haber
18:26  Erdoğan: Türk askerinin çöllere gönderilmesinden söz edenlerin kendi zihinleri çölleşmiş(YENİDEN) - Haber
18:26  DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber
18:24  Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:31:10