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Öz geçmişine yanlış bilgiler yazan kadın, 25 ay hapis cezasına mahkûm edildi

Avustralya'da, hükumette yüksek gelirli bir görev alabilmek için öz geçmiş bilgilerini yanlış dolduran kadın 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:00Öz geçmişine yanlış bilgiler yazan kadın, 25 ay hapis cezasına mahkûm edildi

Avustralya'da yayın yapan ABC televizyon kanalının haberine göre, 45 yaşındaki Veronica Hilda Theriault, 2017 yılının Ağustos ayında, Başbakanlık Bilişim Kurulu Başkanı görevi için başvuruda bulundu. Ancak gönderdiği öz geçmişinde yanlış eğitim bilgileri ve iş tecrübelerine de yer veren Theriault, 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Theriault, öz geçmişinde yer alan bilgilerin, daha önce beraber çalıştığı Best isimli bir kadına ait olduğunu açıkladı.

22 BİN DOLAR MAAŞ ALDI

İşe kabul edilen Theriault, yaklaşık 1 ay çalıştıktan sonra bilgilerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Avustralyalı kadın çalıştığı bir aylık sürenin karşılığı olarak 22 bin 500 ABD doları tutarında bir maaş aldı.

Dolandırıcılık, sahtekârlık ve kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanan Theriault, suçunu itiraf etti.

Geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirilen duruşmada Avustralyalı kadın 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Theriault'un bir yıldan önce serbest bırakılmaması şartı koşuldu.


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