Öz İplik-İş Sendikası Başkanı Ay: "Kadına Karşı Şiddet ve İstismar Davalarında En Ağır Cezaların...

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Kadına karşı şiddet ve istismar davalarında da en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz" dedi.Öz İplik-İş Sendikasının Genel Merkez Kadın Komitesi toplantısına katılan Sendika Başkanı Rafi Ay, kadınların 8 Mart Kadınlar Günü 'nü kutlayarak, "Biz sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geldiğinde kadınları hatırlayan bir sendika hiçbir zaman olmadık. Kadın üyelerimizin, kadın çalışanların ve Türkiye 'de kadınların karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları biliyoruz" dedi.Ay, "Dünyanın değişik coğrafyalarında çocuklarıyla savaşın ortasında kalan, evlatları şehit olan, haksızlığa uğrayan, şiddet gören, kadınlık onuru zedelenen, yarınları için demokrasi ve hak mücadelesi veren kadınları yürekten destekliyor, verdikleri mücadelede zafer diliyoruz. Hayatın ağır yüklerini taşıyan, elinin emeğini gözünün nuru ile birleştiren, yüreğine koskoca sevgiler sığdıran, sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınlara başarı, mutluluk ve sağlık diliyorum. Hak-İş ve Öz İplik-İş Sendikası olarak fıtratta farklılık, haklarda eşitlik diyoruz. Öz İplik-İş Sendikası olarak kadın çalışanların desteğiyle sendikaların daha da güçleneceğine inanıyoruz. Eşit işe eşit ücret prensibinin uygulanması, iş ve ev yaşamı uyum dengesinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz. Avrupa ve dünyanın gündeminde yer alan cinsiyet eşitliğine yönelik plan ve programlara ilişkin somut projeler üreterek içselleştiriyoruz. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet ve istismar davalarında da en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu."Devletimiz bu sektörü geliştirmek için ilave destekler vermeli"Tekstil ve hazır giyim sektörünün kadın istihdamındaki payının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Ay, "Sektörümüz hem ekonomik hem de sosyal olarak kritik önem taşıyor. Tekstil ve hazır giyim ülkemizin en önemli sektörlerinden biri. Dünyada tekstil ve hazır giyimi bırakmış bir ülke yoktur. Kadın istihdamı açısından bakınca 'kritik' öneme sahip sektördür. İşkolumuzda örgütlenmeye destek verilmeli. Sektörümüzün her bir bileşeni bunun önemini anlamalı. Devletimiz bu sektörü geliştirmek için ilave destekler vermeli. Kadınlarımız için, Türkiye'nin sosyal dengesi için bu şart" ifadelerini kullandı."Kadın Komitemizde il düzeyinde yapılanma söz konusu"Kadınların çalışma hayatında çektiği sıkıntıları gidermek adına çalışmalar yapıldığını ifade eden Ay, "Biz sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geldiğinde kadınları hatırlayan bir sendika hiçbir zaman olmadık. Kadın üyelerimizin, kadın çalışanların ve Türkiye'de kadınların karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları biliyoruz. Çözüm üretme noktasında aktif çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun için de sendikamız Kadın Komitesini kurduk. 2012 yılında kurduğumuz Genel Merkez Kadın Komitemiz, şimdi daha da profesyonel bir şekilde il düzeyinde de yapılanacak. Daha önce kadın üyelerimiz sendikamızın programlarına dahi gelmek için güçlük çekerken, şimdi zorunlu organlarımızda kadın üyelerimiz yer almaya başladı. Bu sevindirici ve heyecan verici, sendikamız adına önemli bir gelişmedir" şeklinde konuştu."Bayrağımızı ileri taşıma noktasında Kadın Komitemize önemli görevler düşüyor"Kadın komitelerinin ve kadın üyelerinin genel kurula katkılarından dolayı mutluluğunu ifade eden Rafi Ay, "Kadın Komitemize ve kadın üyelerimize Genel Kurulumuza verdikleri katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Öz İplik-İş Sendikasına yakışır bir genel kurul gerçekleştirdik. Birlik beraberlik içerisinde yeni bir yola girdik. Öz İplik-İş Sendikası Yönetim Kurulu olarak bu beraberliğin her daim devam etmesini istiyoruz. Birlikte sendikamızı daha iyi yerlere taşımak için birlikte mücadele edeceğiz. Türkiye'de sektörümüzde çalışan ve ulaşılmayı bekleyen binlerce, milyonlarca işçi var. Bizim bu işçi arkadaşlarımıza ulaşmamız lazım. Sorunlarına çözüm üretebilmemiz lazım. Bayrağımızı en üst seviyeye çıkarma noktasında Kadın Komitemize ve kadın üyelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Kadın Komitemiz, örgütlenme noktasında elini taşın altına koymalıdır. Biz örgütlenme içerisinde kadınlar varsa o işi bitmiş sayıyoruz. Sendikamızda bu anlamda Sarar örgütlenmesi gibi iyi örnekler mevcut" diye konuştu."Sendikacılık toplu iş sözleşmesi imzalamaktan ibaret değildir"Sendikacılığın temsiliyet olduğunun altını çizen Ay, "Sendikacılık denilince akıllara sadece toplu iş sözleşmeleri geliyor, ancak sendikacılık sadece toplu iş sözleşmelerinden ibaret değildir. Sendikacılık bir temsiliyettir. Sadece hak kazanmak değildir, kazanılan hakkın kullanımı noktasında da yol gösteren bir yapıdır. Hepimiz Öz İplik-İş çatısı altındayız. Sendikamızın bir bakış açısı, bir misyonu var. Bizim bakış açışımız, çalışma hayatında karşılaştığımız sorunların çözümüne yöneliktir. Onun için sendikamıza, teşkilatımıza daha fazla sahip çıkacağız ve sendikamızı, çalışmalarımız her yerde anlatacağız, çalışanların sorunlarını dinleyeceğiz" dedi. - ANKARA