Öz Taşıma İş Yeni Yaşını Kutladı

İşkolunda lider konumda olan Öz Taşıma-İş Sendikası genel merkez konferans salonunda gerçekleştirdiği programla hem altıncı yaşını kutladı hem de üyelerinin üniversitede okuyan çocuklarına eğitim yardımında bulundu.Programın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay , "Altı yıl önce büyük zorluklarla kurulan Öz Taşıma-İş Sendikamız sektöründeki diğer sendikaları geride bırakarak liderlik koltuğunda oturuyor. Tabi bu tesadüfi bir başarı değil. Bin bir emek ve özveriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda ve bize güvenip üye olan emekçilerimizin sayesinde oldu. Çok şükür hedefine emin adımlarla ilerleyen sendikamız HAK-İŞ ahlakıyla ve düsturunu önüne katarak her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Sadece üye sayısı bakımında değil, sosyal sendikacılık anlamında da Türkiye 'de lider olan sendikamız, üyelerinden aldığı aidatı yine üyelerine veriyor. Gerçekleştirdiğimiz piknik etkinlikleri, tiyatro gösterileri, halı saha futbol turnuvaları, düğün ve sünnetlerde hediye ettiğimiz altınlar ve üç yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim yardımlarını yapan başka hiçbir sendika yok. Özetle, biz ücret sendikacılığı yapmıyoruz. Biz, emekçinin alnından akan her damla terin kıymetini biliyor ve haklarını savunuyoruz" dedi."Sendika önemli güç"Mustafa Toruntay'dan sonra söz alan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise; "Öz Taşıma-İş Sendikamız altı yıldır tüm zorluklara rağmen önemli kazanımlar elde etti ve şu an sektöründe lider konumda. Bu kadar kısa sürede büyük başarılar elde etmesi, yürünen yolun ve gerçekleştirilen çalışmaların doğruluğunu gösteriyor. Taşımacılık işkolunda çalışan çok emekçimiz var ancak sendikalı olan emekçi sayısı az. Fakat Öz Taşıma-İş Sendikamız gerçekleştirdiği çalışmalarla bu açığı kapatıyor ve sendikanın ne kadar önemli bir güç olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Programda son olarak söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca ise, "Öz Taşıma-İş Sendikasının hem altıncı yaşını kutluyor hem de eğitime verdikleri destek için tebrik ediyorum. Geleceğimizin mimarları olan gençlerimize destek verilmesi çok önemli bir konu. Sektörde lider konumda olan ve sosyal sendikacılık anlayışıyla yoluna devam eden Öz Taşıma-İş Sendikasının başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.Programa; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, BELKO Genel Müdürü Recep Sivri, HAK-İŞ'e bağlı sendikaların genel başkanları, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Program, pasta kesimi ve Genel Başkan Mustafa Toruntay'ın protokole Türk Bayrağı motifli plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ANKARA