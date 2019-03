Özakcan; "Esnaflarımız İçin Her Türlü Projeye Hazırız"

Kaynak: İHA

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Özakcan, "Esnaflarımız için her türlü projenin hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.Fabrikaları dolaşarak işletme sahipleri ve işçilerle buluşan Başkan Özakcan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan seçimler için destek istedi. İlk olarak ASTİM Başkanı Gökhan Maraş'ı ziyaret eden Özakcan ASTİM yönetimi ile bir araya geldi. Efeler Belediyesi olarak görev ve sorumlulukları içerisinde her türlü projede iş birliğine hazır olduklarını kaydeden Özakcan, "Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek talep ve isteklerini dinliyoruz. Belediye olarak her zaman kapımız açık. İmkanlarımız dahilinde yapılabilecek her türlü sorunu gidermeye esnaflarımızın lehine olacak her türlü projenin altına imza atmaya hazırız" dedi.ASTİM Başkanı Maraş'a ziyaretin ardından fabrikaları ziyaret eden Özakcan, işletme yönetici ve sahipleri ile de bir araya gelerek sorun, istek ve temennileri ele alan görüşmelerde bulundu.Özakcan'a ziyaretinde DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve DP Efeler belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. - AYDIN