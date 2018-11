- Özal ailesinin köşkü satılığa çıkarıldı

15 Kasım 2018 Perşembe 00:25



- Özal ailesinin köşkü satılığa çıkarıldıEvrim Kırmızıtaş Başaran, "Yaklaşık 2-3 yıldır boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı aldılar"İSTANBUL - Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal 'ın eşi Semra Özal 'ın yaklaşık 23 yıl yaşadığı köşk satılığa çıkarıldı. Köşkün satış danışmanlığını yapan Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, " Sarıyer halkı biliyorlar ki Semra hanım yıllardır orada oturuyor. Hatta mahalle orasıyla özdeşleşiyor. Yaklaşık 2-3 yıldır da boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı alıyorlar" dedi Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, eşinin ölümünden 1 sene sonra taşındığı ve 23 sene yaşadığı Sarıyer Büyükdere Mahallesindeki köşk satılığa çıkardı. İstanbul Boğazına yaklaşık 100 metre mesafedeki 1 dönüm arazi üzerinde bulunan 4 katlı 12 odalı köşke 20 milyon TL bedel belirlendi. Semra Özal'ın bir süre önce köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi. Köşkün satış danışmanlığını yapan Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşkün satışıyla ilgili İhlas Haber Ajansı açıklamalarda bulundu."Yaklaşık 2-3 yıldır boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı aldılar"Köşkün satışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Ödüllerle dolu yıllar içerisinde özel ailelerin özel mülklerini satışa getirme konusunda bizzat tecrübeliyim. Daha önceden Demet Akalın 'ın villasını satışa getirmiştim. Daha sonra Ajda Pekkan 'ın amcasının villasını 20 günde satışa getirmiştim. Şimdi ise 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın ve değerli ailesinin Sarıyer Büyükdere Caddesindeki villasının satışıyla ilgileniyorum. Burası beni çok heyecanlandırdı. Nedenine gelince çok fazla ilgiyle karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. Duygusal olarak da etkiledi. Rahmetli Turgut Özal vefatından 7-8 ay sonra aile oraya taşınıyor. Semra hanım ve ailesiyle birlikte. Orada çok güzel anılar biriktiriyorlar ve yaklaşık 23-24 yıl orada kalıyorlar o villada. Sarıyer halkı biliyorlar ki Semra hanım yıllardır orada oturuyor. Hatta mahalle orasıyla özdeşleşiyor. Yaklaşık 2-3 yıldır da boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı alıyorlar" dedi."Köşkün asma katında Turgut Bey'in kütüphanesi mevcut"Evin detaylarını anlatan Başaran, "Villamız Büyükdere caddesinde yürüme mesafesinde, yaklaşık 3 dakikalık bir mesafede. Açık yüzme havuzlu, yaklaşık 1 dönüm arsa içerisinde çok güzel bir bahçesi var. 900 metre kapalı alanlı, 4 katlı ve katların bir tanesi çok güzel dekor edilmiş. Asma katında Turgut Bey'in kütüphanesi mevcut. Resimleri, yazıları, çok özel resimlerle ve anılarla dolu. Son 2-3 yıldır evde yaşayan kimse yok. Semra hanım şu anda 83 yaşında ve oradan taşınmayı uygun bulmuş. Her ne kadar içerisinde asansörde olsa çok büyük evi yönetmek kolay olmuyor.24 saat polis korumasının olduğu özel bölmeler, açık otoparkı, çok güzel yaşanabilir hale getirmişler. İçerisinde özel mermerleri kapıları yapılmış. O zamanki yılların abartıdan uzak, sade ve şık, bir o kadarda güzel. En güzeli orada yaşanmışlık olmasıdır" diye konuştu."Biz aileyi çok sevdiğimiz için orada oturmak bizim için ayrıcalıktır"Satışa çıktıktan sonra yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Orasının satış haberini basında patladığı zaman ilk New York 'tan telefon geldi. Ben çok şaşırdım, uzun yıllar yaşamış Türk aile beni aradı. Keşke kuş olup uçsam ben onları çok severim birkaç ay sonrasında Türkiye 'ye geleceğim ve satılmamış olursa ben talibim, bu konuda opsiyonluyorum dedi. Ne kadar güzel harika, böyle bir sevgi seliyle karşılaşmak çok güzeldi. Bu bizim için çok anlam yüklü, orada olmayı çok isteriz dediler. Şanlıurfa 'dan bir aile bir an önce görmek istiyorum. İlk uçakla geleceğim dediler. İlk reaksiyonlarda hep hiç görmemize bile gerek yok, bu detaylar çok önemli değil. Biz aileyi çok sevdiğimiz için orada oturmak bizim için ayrıcalıktır düşüncesi beni çok mutlu etti" diye konuştu."Anlaşılan o ki köşkün satışı uzun sürmeyecek"Aradan yılların geçmesine rağmen sevgi ve saygının olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Gayrimenkul danışmanı Başaran, "Aradan zaman geçmiş olmasına rağmen, böyle sevgi ve saygıyla anılması benim için özel bir durumdu. Anlaşılan o ki bu köşkün satışı çok uzun sermeyecek. O köşkün satıldığı ve rahmetli Turgut Özal'ın ailesine ait köşk satıldı diye olacak. Şu anda piyasada olması gereken rakam koşullarında, bizzat ben ilgilendim. Doların hareketliliğinden dolayı cazip hale getirdik. Aynı ülkede yaşıyoruz ve gündemi birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.