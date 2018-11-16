Özal Harekatçı Olmak 2" Kitabı Tanıtıldı

Geliri Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne (TEMŞAD) bağışlanacak olan "Özel Harekatçı Olmak 2" kitabının tanıtımı İzmir
'de yapıldı.
Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan TEMŞAD Genel Başkanı Sedat Selim Öztürk
, kitabı kaleme alan Ercan Ersoy'a teşekkür etti.
Ersoy'un kitabın gelirini derneğe bağışlama fikrinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:
"Burada anlattıklarımız bilinmeyen hikayeler. Birebir bu olayları yaşayan arkadaşların anlatımıyla Ersoy bu kitabı oluşturdu. Bu kitaptan gelecek parayı sosyal projelerde kullanacağız. Şehit ailelerine uygun merkeze yakın bir sosyal tesisimiz yok. Şehit aileleri kafelerde bir araya gelerek toplantı yapıyorlar. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu kitap sayesinde bu hedefe ulaşırız. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."
Kitabın Türkiye
genelinde satışa çıktığını aktaran Öztürk, kitabının 3 ve 4'üncü serilerinin de gelmesini çok istediğini sözlerine ekledi.
İzmir