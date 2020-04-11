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Özalp Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Özalp Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.

11.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:54
Özalp Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Özalp Belediyesi, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hareketliliğin azaldığı ilçede, sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler, lokanta ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kaldığı ilçede kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu park, bahçe gibi alanlara yem, mama ve su bıraktı.
Sokak hayvanlarına yönelik çalışma, koronavirüs önlemleri kapsamında artırılarak devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Özalp, Güncel
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