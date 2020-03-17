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Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim

Van'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.

17.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:04
Özalp Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim
Van 'ın Özalp Belediyesi ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede bulunan kahvehaneler geçici süreliğini kapatıldı. Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında denetimler yaparken, fahiş fiyat konusunda da marketleri kontrol etti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Özalp, Van, Güncel

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