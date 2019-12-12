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Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı

Van'ın Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikat yapıldı.

12.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:30Özalp Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı
'ın Devlet Hastanesinde yangın tatbikat yapıldı.
Senaryo gereği hastanenin poliklinik servisinde yangın alarmı verilerek tatbikat başlatıldı. Hastanede çalışan görevli personelle gerçekleştirilen tatbikatta, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale edildi.
İtfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi.
Hastane Başhekimi Dr. Barış Özyaşar, yaptığı açıklamada, tatbikatın hastanede çıkabilecek bir yangına karşı ilk müdahale açısından önemli olduğunu söyledi.

Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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