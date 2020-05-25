Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede hasar meydana geldi.

Özalp ilçesi fırtınaya teslim oldu
25.05.2020 19:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:15
Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok mahallede hasar meydana geldi.

Özalp ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün geceden bu yana etkisini sürdüren ve zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar, Koçkıran ve Damlacık başta olmak üzere birçok mahallede hasara yol açtı. Ev ve ahırların çatıları uçarken, bazı yapıların ise duvarları yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı olaya Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Adeta savaş alanına dönen ve ağaçların ile elektrik direklerinin de devrildiği mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bazı küçükbaş hayvanların da telef olduğu fırtınadan dolayı meydana gelen hasarla ilgili tespit çalışması başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özalp, Van, 3. Sayfa, Haber

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