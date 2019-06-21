21.06.2019 12:14
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Özalp ilçesinde korkutan görüntü

Özalp ilçesinde korkutan görüntü

Van'ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve boyları 1,5 metreyi geçen yılanlar korkuya neden oldu.

Van 'ın Özalp ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan ve boyları 1,5 metreyi geçen yılanlar korkuya neden oldu.

Özalp ilçesindeki bir seraya giren yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılan, büyük korkuya neden oldu. Yılanların evlerine kadar geldiğini dile getiren vatandaşlar, bazılarını öldürdüklerini bazılarının ise kaçtığını söyledi. Vatandaşlar, "Yılanlar ilçede büyük korkuya neden oldu. Bu durumu Özalp Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdik. Her geçen gün sayıları artan yılanlar için çözüm bulunmasını istiyoruz" dediler. - VAN
Kaynak: İHA
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