Özalp ilçesindeki hayvan pazarı kapatıldı
Van'ın Özalp ilçesindeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.
20.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:13
Van'ın Özalp ilçesindeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı.
Özalp ilçesinde korana virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında ilçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Özalp Ziraat Odası Başkanlığı, çiftlerin bu sabah itibariyle hayvan pazarına gitmemesi için uyarıda bulundu. - VAN
Özalp ilçesinde korana virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında ilçedeki hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. Özalp Ziraat Odası Başkanlığı, çiftlerin bu sabah itibariyle hayvan pazarına gitmemesi için uyarıda bulundu. - VAN
Kaynak: İHA
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