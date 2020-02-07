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Özalp ilçesinden depremzedelere yardım

Van'ın Özalp Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından Malatya ve Elazığ için toplanan yardımlar gönderildi.

07.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:25Özalp ilçesinden depremzedelere yardım
'ın Kaymakamlığı, belediyesi ve müftülüğü tarafından ve için toplanan yardımlar gönderildi.

Özalp ilçesinde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bugün sabah saatlerin Özalp Belediyesi önünde araca yüklenerek deprem bölgesi gönderilmek üzere yola çıktı. Kısa süre içerisinde toplanan yardımlar arasında kışlık giysi, kuru bakliyat ve çok sayıda elektrikli soba bulunduğu belirtildi. - VAN

Malatya, Elazığ, Özalp, Van, Yaşam

Kaynak: İHA

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