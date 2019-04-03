Özalp'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

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Özalp ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Özalp Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu tarafından etkinlik düzenlendi.Türkçe öğretmeni Hatem Şimşek Atalay'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program, şiirlerin okunması ve oratoryo gösterisi ile devam etti.Programda resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Programa Kaymakam Ferhat Vardar, Garnizon Komutanı Muharrem Taş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.