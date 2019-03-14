Özalp'ta "14 Mart Pi Günü" Etkinliği

Van
'ın Özalp
ilçesinde "14 Mart Pi
Günü" etkinliği düzenlendi.
Özalp Hürriyet
İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, Pi' sayısının önemi hakkında bilgi verilmesiyle başladı.
Etkinlikte "Matvivor" yarışması büyük ilgi gördü. Daha sonra yapılan çeşitli yarışmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Öğrencilerin okul bahçesinde Pi şeklini oluşturmasıyla son bulan etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Van, 14 Mart, Özalp, Pi, Güncel
Kaynak: AA