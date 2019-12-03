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Özalp'ta "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliği - VAN

Van'ın Özalp ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:17
'ın ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
İlçedeki bir otelde düzenlenen programda, Kaymakam Abdulkadir Çelik, Atatürk İlk ve Ortaokulunda özel eğitim gören engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden ve yaşadıkları sıkıntıları dinleyen Çelik, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.
Herkesin engelli bireylerin daha rahat ve engelsiz bir yaşam sürdürebilmesi için çaba göstermesi gerektiğini belirten Çelik, devlet olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını vurguladı.
Programı düzenleyen Özalp AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar ise engellilerin gönlüne dokunmanın, onlara rahat yaşam alanları yaratmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.
Engellilerin haklarını savunmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarının önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Ağar, bu çalışmaların engellilerin mutlu bir yaşam sürdürmesine imkan sağlayacağına inandığını aktardı.
Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Özalp'ta

Dünya Engelliler Günü, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA


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