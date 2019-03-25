Özalp'ta Bilim Fuarı Açıldı

Van
'ın Özalp
ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı.
TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki fuarda 12 proje yer aldı. Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih
Aksoy, şube müdürleri Vahdettin
Aksoy ve Zeki Çelik
, İlçe Müftüsü Ahmet Dağ ve kurum amirleri, fuarı gezdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuara ilişkin açıklama yapan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Özalp TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatörü Ufuk Deveci, okullarınca hazırlanan 12 proje ile bilim fuarı düzenlediklerini anlattı.
Fuarda öğrencilerce hazırlanan projelerin bulunduğunu dile getiren Deveci, emeği geçenlere teşekkür etti.
Türkiye, Van, Özalp, Güncel
Kaynak: AA