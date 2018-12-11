Özalp'ta Camiler Dezenfekte Edildi

Özalp
ilçesinde belediye ekipleri ilçe merkezindeki camilerde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldığı bildirildi.
Özalp Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, gribal enfeksiyonlarına karşı İmam Şafi ve Merkez
camilerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "Çalışmanın genel amacı, sağlıklı ortamlarda vatandaşların ibadetlerini yapmalarına imkan sağlamaktır. Seçilen ilaçlar son zamanlarda etkili olan bazı virüslerin oluşmasına karşı da önleyici bir tedbir oluyor." denildi.
11 Aralık 2018 Salı 17:28