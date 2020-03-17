Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı
Van'ın Özalp ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen iş yerleri denetlendi.
17.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:10
Van 'ın Özalp ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen iş yerleri denetlendi.
Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genelgeye konu olan tüm iş yerlerine faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı.
Esnaf ve vatandaşlara toplum sağlığının korunması için belirlenen 14 temel kurala uymaları için uyarılarda bulunuldu.
Denetimlerin vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğunu belirten esnaf İhsan Durur, "Özellikle market ve eczaneler bu süreçte çok sıkı denetlenmeli. Esnaf olarak denetimlerin sürekli yapılması bizi mutlu ediyor. Önlemlerin hepsi bizim sağlığımız için alınıyor. Tüm dünya zorlu bir süreç geçiriyor. Bu süreçte devletimizin yanındayız." diye konuştu.
Özalp Belediyesi, İlçe Tarım ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, genelgeye konu olan tüm iş yerlerine faaliyetlerini durdurmaları için tebliğ yapıldı.
Esnaf ve vatandaşlara toplum sağlığının korunması için belirlenen 14 temel kurala uymaları için uyarılarda bulunuldu.
Denetimlerin vatandaşların sağlığı açısından önemli olduğunu belirten esnaf İhsan Durur, "Özellikle market ve eczaneler bu süreçte çok sıkı denetlenmeli. Esnaf olarak denetimlerin sürekli yapılması bizi mutlu ediyor. Önlemlerin hepsi bizim sağlığımız için alınıyor. Tüm dünya zorlu bir süreç geçiriyor. Bu süreçte devletimizin yanındayız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Özalp'ta iş yeri denetimleri yapıldı
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