Menü
Haberler ›› Güncel ››Özalp'ta koronavirüs önlemleri - Güncel

Özalp'ta koronavirüs önlemleri

Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı.

16.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:54
Özalp'ta koronavirüs önlemleri
Van 'ın Özalp Belediyesi, ilçede yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri, camiler, taziye evleri, çocuk oyun alanları ve parklarda ilaçlama çalışması yaptı.
Toplu yaşam alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik önlemleri artırıyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Özalp, Van, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Güncel
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Güncel
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Güncel
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Güncel
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Güncel
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu