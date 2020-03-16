Özalp'ta koronavirüs önlemleri
Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı.
16.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:54
Van 'ın Özalp Belediyesi, ilçede yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri, camiler, taziye evleri, çocuk oyun alanları ve parklarda ilaçlama çalışması yaptı.
Toplu yaşam alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik önlemleri artırıyor.
Belediye ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere belediye otobüsleri, yolcu minibüsleri, camiler, taziye evleri, çocuk oyun alanları ve parklarda ilaçlama çalışması yaptı.
Toplu yaşam alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik önlemleri artırıyor.
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Kaynak: AA
Manşet
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