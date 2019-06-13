Özalp'ta mezuniyet töreni

Özalp
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Lisesinin yurdunda kalan kız öğrenciler pasta kesip ellerini kına yaktı, müzik eşliğinde halay çekti.
Yurt Müdürü Esra Meral, kız öğrencilerin ellerine kına sürmesi sırasında öğrenciler duygulu anlar yaşadı.
Okulun bahçesinde düzenlenen mezuniyet programda Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Macit Sarı, okul birincisi Esmanur Turan'a hediye takdim etti.
Mezun olan kız öğrenciler, havaya kep fırlattı.Okul Müdürü
Abdurrahim Erkin, yaptığı konuşmada, "Aileniz sizleri önce Allah'a sonra da bizlere emanet etti. Bugün sizleri mezun ederek diplomalı ve sağlıkla ailelerinize göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri çok seviyoruz, yeni öğrenim hayatınızda başarılar diliyoruz." dedi.
Kaynak: AAÖzalp
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