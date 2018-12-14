Özalp'ta 'Minik Bedenler Üşümesin' Projesi

VAN (İHA) – Van
'ın Özalp
ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu
Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Minik Bedenler Üşümesin' projesi kapsamında öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı.
Kredi Yurtlar Kurumu Özalp Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Minik Bedenler Üşümesin' projesi kapsamında Şehit Aydın
Muştu Ortaokulundaki öğrencilere kışlık mont yardımı yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Sadrettin Yıldırım, kış şartlarını göz önüne alarak her yıl bir okulu 'kardeş okul' seçerek bu tür faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. - VAN
14 Aralık 2018 Cuma 16:53