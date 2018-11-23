Özalp'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 15:54



23 Kasım 2018 Cuma 15:54

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, başkanlığında muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Özalp Belediyesi Bakım ve Onarım Toplantı Salonunda kurum amirleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Vardar, "Mahallelerimizde yapılan çalışmalar hakkında bir değerlendirme ve sizlerin talepleri alma konusunda bir toplantı yapmak istedik. Bu yıl güzel çalışmalarımız oldu, halen devam ediyor. 2 yıl bir zaman zarfın belediyecilik anlamında iyi işler yaptık. İlçemize huzur geldi, mutluluk geldi. Biz belediyemiz ve kaymakamlığımızın bütün kurumları ile buradayız" dedi.Kaymakam Vardar'ın konuşmasının ardından toplantı mahalle muhtarlarının sorunları tek tek dinleyerek notlar alınırken, toplantı verilen yemekle son buldu. - VAN