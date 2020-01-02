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Özalp'ta öğrencilere kitap desteği

Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine kitap dağıtıldı.

02.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:48 Özalp'ta öğrencilere kitap desteği
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerine kitap dağıtıldı.
SYDV Müdürü Abdullah Zengin, yaptığı açıklamada, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
İlçe genelinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 952 ortaokul son sınıf öğrencisine kitap desteğinde bulunduklarını ifade eden Zengin, "164 lise son sınıf öğrencilerimize de soru bankası kitapları dağıttık. Kitap setleri kaliteli yayın yapan kaynaklardan oluşuyor. Vakıf olarak bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
Kitap desteği verilen öğrenciler ise desteklerinden dolayı Özalp Kaymakamlığına teşekkür etti.

Özalp, Güncel

Kaynak: AA

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