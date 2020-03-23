Özalp'ta öğretmenlerden "kitap okuyun" paylaşımı
Van'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
23.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:34
Van 'ın Özalp ilçesinde görev yapan öğretmenler, koronavirüs nedeniyle evde kalanlara kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, salgın nedeniyle evde kalanların zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Kağıtlara yazdıkları "Sevgili gençler, evde kalıp bol bol kitap okuyalım" mesajıyla kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesini isteyen öğretmenlerin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, salgın nedeniyle evde kalanların zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.
Kağıtlara yazdıkları "Sevgili gençler, evde kalıp bol bol kitap okuyalım" mesajıyla kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesini isteyen öğretmenlerin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Kaynak: AA