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Özalp'ta "Okul Güvenliği Toplantısı"

Van'ın Özalp ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

06.09.2019 16:58 Özalp'ta
Van'ın Özalp ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, okullarda alınacak güvenlik önlemleri konuşuldu.
Kaymakam Abdulkadir Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki eğitim çıtasını yükseltmek istediklerini söyledi.
Okulları sürekli denetleyeceklerini ifade eden Çelik, öğrencilerin güvenliğiyle ilgili sıkı tedbirler alacaklarını kaydetti.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz ve okul müdürleri katıldı.

Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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