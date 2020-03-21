Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara 'evde kal' çağrısı - Haberler

Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Van'ın Özalp ilçesinde Devlet Hastanesi personelleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

21.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:10
Özalp'ta sağlıkçılardan vatandaşlara
Van 'ın Özalp ilçesinde Devlet Hastanesi personelleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
İlçede koronavirüse karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.
Özalp Devlet Hastanesi çalışanları, hazırladıkları mesajlarla sosyal medya üzerinden ilçe halkına evde kalmaları uyarısında bulundu.
Ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız, lütfen sizde bizim için evde kalın!" yazarak vatandaşlara mesaj gönderen sağlık çalışanları, virüsün yayılmasının önlenmesi için duyarlı davranmalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Özalp, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Başkan Zolan: "Gelecek yıl Down Sendromlular gününü daha coşkulu kutlayacağız" - Haber Başkan Atay'dan hijyen denetimi - Haber TEKİRDAĞ Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar - Haber Aşık Veysel'in ölümünün 47. yılı - Haber Varto'da işyerleri dezenfekte edildi - Haber Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading