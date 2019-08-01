Özalp'ta "Sağlıklı Nesiller" projesi

Özalp
Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında Yaz Kuran Kursuna katılan çocuklara sağlıklı yaşam konulu seminer verildi.
İlçedeki cami ve kurslarda düzenlenen seminerde çocuklar, Dr. Çetin Durmaz, Ebe Elif Arpacı, Diyetisyen
Erkan Cin ve Sadık Ocak tarafından sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, hijyen kuralları, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı açıklamada, Van ve bağlı ilçelerinde yaz Kur'an kurslarına katılan 7 ile 12 yaş grubu arasındaki çocuklara eğitim verdiklerini belirtti.,
Yaz Kuran Kurslarında eğitim gören tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Sünetçioğlu, yaz tatili boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.