Özalp'ta "Sınır Güvenliği" Toplantısı

Özalp
ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar başkanlığında İranlı yetkililerin de katılımıyla "sınır güvenliği" toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıktaki toplantıda konuşan Kaymakam Vardar, sınır güvenliği için önemli konular görüşeceklerini ve hayırlı kararlar almayı ümit ettiklerini söyledi.
İran'ın Hudut Komiseri Binbaşı Zeynal Rada da kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Konuşmaların ardından iki ülkenin sınır güvenliği ve alınacak önlemler ele alındı.
13 Aralık 2018 Perşembe 16:42